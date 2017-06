Jaaaa, der Klassenerhalt ist geschafft!

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Zum Saisonfinale in der Brandenburgliga mussten die Fußballer des FC Stahl Brandenburg zum FC Eisenhüttenstadt reisen und gewannen vor 425 Zuschauer, darunter fast 150 FC Stahl-Anhänger, mit 3:2, was den Klassenverbleib bedeutete.

artikel-ansicht/dg/0/1/1582380/

Riesenjubel vor der Fanecke in Eisenhüttenstadt. Die Stahl-Spieler feierten noch recht lang in der Oderstadt und auf der Heimfahrt soll auch noch das eine oder andere isotonische Getränk geflossen sein.

Das Ziel, den Gegner mit einem frühen Tor zu beeindrucken gelang der Elf durch den Spieler des Tages, Yutaka Abe, in der 11. Minute. Er war im weiteren Verlauf an allen Toren der Stahl-Elf beteiligt.

Aber auch seine Mannschaftskameraden zeigten an diesem Sonnabend eine sehr gute Einstellung, stemmten sich gegen den drohenden Abstieg. Jeder kämpfte für jeden und nur so war der Erfolg möglich. Selbst als es einen umstrittenen Foulelfmeter beim Stand von 1:1 in der 74. Minute gab - Mooh Djike hatte zuvor in der 56. Minute ausgeglichen - stand die Mannschaft zusammen und machte sich Mut. Als Schlussmann Ranyeri de Souza Rosa die Ecke ahnte und den Ball hielt, war die Erleichterung spürbar groß.

Jetzt zeigte sich welche Stärken die Stahl-Fußballer haben. Nach einem schnell vorgetragenen Angriff kam es zur Ecke. Der Ball von Yutaka Abe fand den Kopf von Rafael Conrado Prudente (77.), der zur erneuten Führung ins lange Eck traf.

Der Bann war gebrochen. Die Gäste spielten sich ein ums andere Mal, besonders über die Außen Abe und Luca Köhn, frei und stellten die Eisenhüttenstädter Abwehr vor erhebliche Probleme. So fiel in der 88. Minute auch das 3:1 durch Shu Sayama, der nach einem Sololauf Abes aus wenigen Metern nur noch den Fuß hinhalten brauchte. Jetzt war es geschafft, die Anspannung vorbei.

In den verbleibenen Minuten hätten die Gastgeber immerhin noch drei Treffer erzielen müssen, um an den Brandenburger vorbei zu ziehen. Das 2:3-Anschlusstor fiel zwar prompt in der 90. Minute durch Danny Grünberg, doch in der restlichen vierminütigen Nachspielzeit ließen die Stahl-Akteure nichts mehr anbrennen.

Ein sichtlich erleichterte Stahl -Trainer Eckart Märzke meinte zum Spiel: "Knackpunkt war der gehaltene Elfmeter. Meine Elf hat bis zum Schluss hervorragend gekämpft und als Mannschaft gezeigt, wie man auch solche wichtigen Spiele gewinnen kann. Einen besonderen Dank auch an die Spieler, die heute nicht zum Einsatz kamen, aber großen Anteil am Erfolg haben."

In dieser Woche dürfen die Stahl-Kicker in ihre verdiente Sommerpause gehen. Am 10. Juli bitten die Trainer Märzke und Andreas Koch wieder zum Training, einen Tag später ist dann schon der Regionalligaaufsteiger VSG Altglienecke zu Gast im Stadion am Quenz.

Wer denn die Vorbereitung mitmacht steht noch nicht fest, laut Märzke hatten sich aber 95 Prozent der Spieler für ein Weitermachen entschieden, auch wenn das Team abgestiegen wär. Nur der Abgang Yutaka Abes ist hundertprozentig sicher, der zu einem Regionalligisten wechselt. Da noch letzte Unterschriften fehlen, kann der Vereinsname erst später genannt werden.