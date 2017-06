artikel-ansicht/dg/0/

Hinweise auf europäische Opfer nach Anschlag auf Hotel in Mali

Bamako (dpa) Nach dem Angriff auf ein Hotel in der malischen Hauptstadt Bamako gibt es Hinweise darauf, dass unter den Opfern Europäer sind. Man sei derzeit dabei, die letzten Überprüfungen vorzunehmen und die Familien zu informieren, sagte die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini am Montag am Randes eines EU-Außenministertreffens in Luxemburg. Es sei "gut möglich", dass unter den Opfern Europäer seien.

Ein Feuer brennt am bei Bamako am Pool des Ressorts «Le Campement Kangaba». Bei einem Terroranschlag auf das Hotel in der malischen Hauptstadt sind mindestens zwei Menschen getötet worden.



