Leipzig (dpa) Nach den Brandanschlägen auf Bahnanlagen ist der Zugverkehr auf einigen Strecken am Montagvormittag wieder angelaufen. In Dresden sei der S-Bahn-Verkehr wieder angerollt und auch die Züge auf der internationalen Strecke Berlin-Prag fuhren wieder, wie eine Bahnsprecherin in Leipzig sagte. Vom Leipziger Hauptbahnhof fuhren wieder Züge in Richtung Wurzen. Die Verbindungen waren seit dem frühen Morgen unterbrochen, nachdem es in der Nacht an vier Orten im Raum Leipzig Brandanschläge auf Kabelschächte gegeben hatte. Die Störungen wirkten sich bis nach Sachsen-Anhalt und Thüringen aus.