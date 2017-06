artikel-ansicht/dg/0/

Ravensburg (dpa) Ein syrischer Flüchtling hat am Montag vor dem Landgericht Ravensburg in Baden-Württemberg eingeräumt, an Plänen für einen Terroranschlag in Dänemark mitgewirkt zu haben. Er habe Zündhölzer, Batterien und Funkgeräte gekauft und nach Kopenhagen bringen wollen, sagte der 21-Jährige am Montag zum Prozessauftakt. Dort habe er die Materialien an eine Kontaktperson übergeben sollen. "Meine Aufgabe wäre dann beendet gewesen und ich wäre zurückgefahren", sagte der Mann (Az: 2 KLs 242 Js 113634/16 jug).