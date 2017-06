Rangelei unter Autofahrern

artikel-ansicht/dg/0/

Falkensee (MOZ) In Falkensee sind am Samstagabend ein 40-jähriger Taxifahrer und eine 37-jährige Autofahrerin aneinandergeraten. Warum? Der Streit um einen Parkplatz in der Barkhausenstraße eskalierte, weil die Frau ihren Wagen auf einem Taxiparkplatz abgestellt hatte. Der 40-Jährige hatte daraufhin das Auto der Frau zugeparkt. Beide stritten sich in der Folge offenbar nicht nur verbal. Die Polizei musste schlichten. Die Beamten ermitteln wegen Nötigung, Beleidigung, und Körperverletzung.