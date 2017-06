Zugverkehr nach Brandanschlägen weiter eingeschränkt

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Nach Brandanschlägen auf Bahnanlagen in verschiedenen Bundesländern ist der Zugverkehr weiterhin stellenweise eingeschränkt. Betroffen waren am Montagmittag nach Angaben der Deutschen Bahn die Strecken Hamburg-Lübeck, Köln-Dortmund, die Berliner S-Bahn und der Raum Leipzig/Dresden. Auf der ebenfalls betroffenen internationalen Strecke Berlin-Prag fuhren die Züge am Montagvormittag wieder, wie eine Bahnsprecherin in Leipzig sagte. Reisende sollten sich vor Reiseantritt über die aktuelle Lage informieren.