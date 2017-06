Athen und Ankara wollen einander näher kommen

artikel-ansicht/dg/0/

Athen (dpa) Die Türkei und Griechenland wollen ihre Zusammenarbeit trotz zahlreicher Probleme verstärken. Dies kündigten die Regierungschefs Griechenlands und der Türkei, Alexis Tsipras und Binali Yildirim, nach einem Treffen in Athen am Montag an.

artikel-ansicht/dg/0/1/1582412/

Der türkische Ministerpräsident Binali Yildirim (l) wird am 19.06.2017 in Athen vom griechischen Regierungschef Alexis Tsipras begrüßt.

Der türkische Ministerpräsident Binali Yildirim (l) wird am 19.06.2017 in Athen vom griechischen Regierungschef Alexis Tsipras begrüßt. © dpa

"Griechenland und die Türkei müssen die zwei Säulen der Bekämpfung des Terrorismus im östlichen Mittelmeer sein", sagte Yildirim. "Jetzt mehr als je zuvor ist die Überwindung der Probleme notwendig", schloss sich Tsipras an. Neben der Probleme um Hoheitsrechte in der Ägäis zwischen Griechenland und der Türkei müsse auch die Teilung Zyperns überwunden werden, betonten beide Regierungschefs.

In Zusammenhang mit der Nicht-Auslieferung von acht mutmaßlichen Putschisten aus Griechenland an die Türkei erklärte Tsipras, die Entscheidungen der Justiz in Griechenland können nicht ignoriert werden. Die Militärangehörigen waren im Juli vergangenen Jahres aus der Türkei nach Griechenland gekommen und Asyl beantragt. Die griechische Justiz hatte nach einem langen juristischen Tauziehen ihre Auslieferung mit der Begründung abgelehnt, sie erwarte in der Türkei kein gerechter Prozess.

In der Flüchtlingspolitik gebe es eine gute Entwicklung. "Das EU-Türkei-Flüchtlingsabkommen ist erfolgreich umgesetzt worden. Wir haben jetzt viel weniger Opfer in der Ägäis", sagte Tsipras. Yildirim wollte zum Abschluss seines eintägigen Besuches in Griechenland eine muslimische und zum Teil türkstämmige Minderheit im Nordosten des Landes besuchen.