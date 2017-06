Deich bei Neuzelle wird zurückverlegt

artikel-ansicht/dg/0/

Neuzelle (dpa) Knapp 20 Jahre nach dem Jahrhunderthochwasser von 1997 wird in der Neuzeller Niederung ein letzter Deichabschnitt modernisiert. "Damit bringen wir die 2007 begonnene Sanierung des Oderdeichs in der Neuzeller Niederung auf die Zielgerade", sagte Umweltminister Jörg Vogelsänger (SPD) am Montag beim ersten Spatenstich. Es ist der siebte und letzte Abschnitt zur Sanierung des Oder-Hauptdeiches zwischen Ratzdorf und Eisenhüttenstadt. Dabei wird der Deich zugleich auch zurückverlegt. Das schafft 50 Hektar zusätzliche Überflutungsfläche. Die nach den Hochwassern 1997 und 2010 entstandenen Schäden waren damals gleich beseitigt worden, der Neubau soll jetzt aber besser vor einem Hochwasser schützen.