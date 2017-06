Messerattacke - Angeklagter angeblich ohne Erinnerung

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Nach dem versuchten Mord an einem Lokal-Gast in Berlin-Prenzlauer Berg hat sich der mutmaßliche Täter vor Gericht auf fehlende Erinnerung berufen. Der neunfache Vater soll im Juli 2016 einen ihm unbekannten 56-Jährigen von hinten attackiert und ihm mit einem Messer in den Hals gestochen haben. Nur durch Zufall seien die Verletzungen nicht akut lebensgefährlich gewesen. Der Angeklagte bat zu Prozessbeginn am Montag vor dem Landgericht der Hauptstadt um Entschuldigung. Der 40-Jährige soll bei der Tat unter einer Psychose gelitten haben.