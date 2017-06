Kurdische Truppen drohen Damaskus mit Vergeltung

artikel-ansicht/dg/0/

Damaskus (dpa) Kurdische Einheiten haben der Regierung in Damaskus als Reaktion auf Bombardierungen mit Vergeltung gedroht. "Wir betonen, dass die andauernden Attacken des Regimes auf unsere Stellungen in der Provinz Al-Rakka uns zur Vergeltung und zu unserem Recht zur Selbstverteidigung zwingen werden", sagte Sprecher Talal Silo in einer Stellungnahme der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF). Die Angriffe zielten darauf, den Sturm auf die IS-Hochburg Al-Rakka zu stoppen.