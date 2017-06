Vollsperrung nach Unfall: Auto kracht gergen Baum

artikel-ansicht/dg/0/

Falkensee (MOZ) Bei einem Verkehrsunfall in Falkensee ist am Montag eine Mutter mit ihrem Kleinkind glimpflich davongekommen. Die Autofahrerin hatte auf der Straße der Einheit offenbar während eines Überholvorgangs die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und war zunächst gegen einen Baum gekracht. In der Folge wurde ihr Wagen in den Gegenverkehr geschleudert. Ein weiteres Auto wurde fast touchiert, es kam jedoch rechtzeitig zum Stehen.