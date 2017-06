Sechs Schwerverletzte nach Unfall in Falkensee

artikel-ansicht/dg/0/

Falkensee (MOZ) In Falkensee sind am Sonntagabend bei einem Verkehrsunfall gleich sechs Menschen schwer verletzt worden, darunter ein Kleinkind. Sie mussten alle in Krankenhäuser eingeliefert werden.

artikel-ansicht/dg/0/1/1582437/

Was war geschehen? Im Kreuzungsbereich Clara-Zetkin-Straße/Ecke Helmholtzstraße waren zwei Autos zusammengestoßen. Ein Wagen kam in Folge des Unfalls nach rechts von der Fahrbahn ab, zerstörte den Schaltkasten eines Telefonanbieters und fuhr in einen Grundstückszaun. Das zweite Auto drehte sich durch den Aufprall um 90 Grad und kam mittig auf der Kreuzung zum Stehen. Bei dem Unfall erlitten sowohl beide Fahrer, als auch vier Insassen, darunter ein Kleinkind, schwere Verletzungen. Ein Mensch musste per Rettungshubschrauber in ein Unfallkrankenhaus ausgeflogen werden. Den entstandenen Sachschaden bezifferte die Polizei mit etwa 35.000 Euro.