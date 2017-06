Radfahrer stirbt zwei Wochen nach schwerem Unfall

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (til) Der 83-jährige Radfahrer, der am 2. Juni am Oranienburger Südcenter angefahren und schwer verletzt wurde, ist tot. Nach Angaben der Polizei erlag er am Sonnabendnachmittag im Klinikum Berlin-Buch seinen Kopfverletzungen. Der Senior war an jenem Freitag beim Überqueren der Berliner Straße von einer 52-jährigen Autofahrerin erfasst worden. Die Ampel war an diesem Tag nicht in Betrieb. Der Mann zog sich bei seinem Sturz schwere Kopfverletzungen zu. Die Autofahrerin war mit einem Schock ins Krankenhaus gebracht worden. Als Unfallursache hatte die Polizei Unaufmerksamkeit des Radfahrers angegeben. Nun wurde der Leichnam durch die Polizei beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.