Hacksaw Ridge

(MOZ) Die Ausgangslage ist geradezu grotesk. Während die halbe Welt gegen Nazideutschland und dessen Verbündete im Krieg ist, steht ein GI vor dem Militärgericht, weil er ohne Waffe in den Kampf ziehen möchte. Als Sanitäter. Leben geben, nicht nehmen, ist die Devise von Desmond Doss, einem streng gläubigen Siebenten-Tags-Adventisten. Seine Vorgesetzten wollen das so nicht akzeptieren, ebenso wenig die Kameraden. Beleidigungen, Schikanen, Schläge, Desmond bleibt unbeugsam. Und der Militärrichter gibt ihm letzten Endes Recht. Ja, er darf in die Schlacht, ohne Waffe. Was der junge Mann dann in Okinawa erlebt, übersteigt das Fassbare für einen Menschen. Doch auch im größten Inferno bleibt Desmond unbeugsam, rettet 75 Kameraden das Leben und blickt dabei mehr als einmal dem Tod tief in die Augen.

Der Zuschauer ebenfalls. Mel Gibson zeigt keinerlei Rücksicht, wenn es darum geht, die Gräuel des Krieges in unvergessliche Bilder zu gießen. Soweit es heutige CGI-Effekte hergeben ergeht er sich in Details, nahe an der Grenze des Zumutbaren. Und sicherlich seit "Der Soldat James Ryan" eine der realistischsten Darstellungen überhaupt. Gleiches gilt für die Story, die in diesem Fall sogar auf wahren Tatsachen beruht. Gibson lässt bereits beim Vorspann erahnen, was einen später heimsucht, nimmt sich aber bei der Vorgeschichte reichlich Zeit. In Rückblenden erzählt er die Familiengeschichte von Doss und, warum dieser nie wieder eine Waffe anrühren wird. Am pazifischen Kriegsschauplatz gelandet - im Mai 45, als in Europa schon die Friedensglocken läuten - erwartet die Einheit dann die Hölle auf Erden. Ebenso schnell, wie der Regisseur viele der Protagonisten kurz in die Handlung einführt, lässt er sie im Stakkato der japanischen Gegenwehr wieder verschwinden. Und mittendrin Doss, der seiner Bestimmung folgt. Nicht pathetisch überhöht, einfach nur ein Mensch, der in all dem Wahnsinn versucht, das Richtige zu tun. Grandios!

Genre: Drama; FSK: 16 Jahre; Laufzeit: 140 Minuten; Verleih: Universum; Regie: Mel Gibson; Andrew Garfield, Vince Vaughn, Sam Worthington; USA 2017

