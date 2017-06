Linksextreme Gewalt in Rigaer Straße nimmt zu

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Die linksextremen Gewalttäter aus dem Umfeld der früher besetzten Häuser in der Rigaer Straße in Berlin-Friedrichshain haben ihre Aktionen und die Konfrontationen mit der Polizei seit Jahresbeginn deutlich verstärkt. Das sagte Innensenator Andreas Geisel (SPD) am Montag im Innenausschuss. "Wir beobachten ein verstärktes Anwachsen linksextremistischer Gewalt." Das habe auch mit dem G20-Gipfel Anfang Juli in Hamburg zu tun. Die Berliner Polizei habe darauf mit mehr Einsätzen reagiert. Zudem werde in den nächsten Tagen "ein Dialogprozess" beginnen, kündigte Geisel an.