Havelländer Grüne nach Bundesparteitag optimistisch

Havelland/Berlin (MOZ) Mit einer großen Portion Optimismus wollen die Havelländer Direktkandidaten von Bündnis 90/Die Grünen, Petra Budke, Till Heyer-Stuffer und Martin Wandrey, in den Wahlkampf ziehen. Sie sehen sich nach dem Bundesparteitag in Berlin "gut gerüstet".

"Wir haben ein ambitioniertes Programm für echten Klima- und Umweltschutz, mehr soziale Gerechtigkeit und Weltoffenheit beschlossen", so Petra Budke, Landesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen und Direktkandidatin im Wahlkreis Oberhavel-Havelland II. "Das Wahlprogramm geht entscheidende Probleme an, die von der Großen Koalition verdrängt werden. Wir Bündnisgrüne setzen uns etwa für einen Kohleausstieg bis 2030, für eine tier- und umweltfreundliche Landwirtschaft, gegen Kinderarmut und für Europas Zusammenhalt ein."

Natürlich setzen die Grünen traditionell auf ökologische Landwirtschaft, weshalb deren Vertreter die Massentierhaltung am liebsten komplett beerdigen wollen. "Giftige Pflanzenschutzmittel wie Glyphosat oder Neonicotinoide, die mitverantwortlich für das Bienensterben sind, wollen wir von den Äckern verbannen und den Kommunen mehr Mitspracherechte einräumen, wenn es um den Bau neuer Massentierhaltungsanlagen geht", betonte Martin Wandrey, Direktkandidat im Wahlkreis 56, zu dem unter anderem Nauen gehört. Weiterhin soll ein deutlicher Ausbau des Schienen- und Busverkehrs, auch und gerade in den ländlichen Regionen gewährleistet werden. Auch das Thema Bildung steht weit oben auf der Agenda. Investitionen in bessere Kitas und Ganztagsschulen gehörten genauso dazu, wie das "grüne Familienbudget", das Familien stärken und Kinderarmut wirksam bekämpfen soll. Zudem soll der soziale Wohnungsbau unter anderem gefördert werden.