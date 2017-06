Fällt der Karneval in Rio aus?

artikel-ansicht/dg/0/

Rio de Janeiro (dpa) Wegen der schweren Finanzkrise in Rio de Janeiro ist die kommende Auflage des weltbekannten Samba-Karnevals akut bedroht. Bürgermeister Marcelo Crivella bestätigte am Montag, dass er den Zuschuss für 2018 um die Hälfte kürzen will - von zwei Millionen Reais (545 000 Euro) auf eine Million (272 000 Euro).

«Ich kann nicht anders, ich bin dazu gezwungen, wegen der Umstände», sagte er nach Angaben des Portals «O Globo». Die Liga der Sambaschulen hatte zuvor gedroht, dass die traditionellen Paraden im Sambódromo dann nicht stattfinden könnten, da die Schulen selbst auch stark sparen müssen.

Crivella, ein früherer Sektenbischof von der «Universalkirche des Königreichs Gottes», ist seit 2017 Bürgermeister der Olympiastadt von 2016. Schwarzen warf er schon mal vor, zu viel Cachaça-Schnaps zu trinken, Homosexuelle sieht er als «Opfer eines schrecklichen Übels». Auch den Karnevalsfeierlichkeiten kann er nicht viel abgewinnen.

Schon beim diesjährigen Karneval sorgte Crivella bei der traditionellen Übergabe des Stadtschlüssels zu Beginn der Feierlichkeiten für einen Eklat: Erst ließ er die Narren stundenlang warten, dann erschien nur die Kulturbeauftragte zur Übergabe des Schlüssels an König Momo. Seine Frau habe eine Grippe, ließ Crivella ausrichten. Auch bei der Parade der Sambaschulen, dem Höhepunkt des Karnevals und bis dahin ein Pflichttermin für den Bürgermeister, fehlte er.

Der Karneval ist auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in der - auch durch die Milliardenkosten für Olympia - unter einer dramatischen Finanzkrise leidenden Stadt. Mehr als eine Million Touristen aus dem In- und Ausland besuchen ihn. Allerdings gab es in diesem Jahr im mehr als 70 000 Zuschauer fassenden Sambódromo mehrere schwere Unfälle mit den großen Wagen, einer fuhr in die Menge und verletzte rund 20 Menschen.