Der Vorsitzende der Stiftung Dialog und Bildung, Ercan Karakoyun, erklärte, er habe Morddrohungen erhalten, nachdem ihn ein türkischer Fernsehsender fälschlicherweise mit dem Projekt von Ates in Verbindung gebracht habe. Die von ihm geleitete Stiftung vertritt in Deutschland die Ideen der Bewegung des in den USA lebenden Predigers Fethullah Gülen. Die türkische Regierung sieht in Gülen den Drahtzieher des Putschversuchs vom vergangenen Juli, was dieser bestreitet. Karakoyun sagte: "Diese Moschee entspricht nicht unserer Vorstellung des Islams." In einer pluralistischen Gesellschaft toleriere man aber selbstverständlich so ein Vorhaben.

In der neuen Moschee in Berlin beten Männer und Frauen nebeneinander. Sie steht Sunniten, Schiiten und Aleviten offen. Das erste Freitagsgebet leiteten ein Mann und eine Frau gemeinsam. Die Imamin trug kein Kopftuch.