Wartehaus demoliert: Brachiale Zerstörungswut in Zehdenick

Zehdenick (ris) Mit offenkundig brachialer Gewalt ist am Wochenende ein gläsernes Wartehäuschen auf dem Bahnsteig des Bahnhofes in Zehdenick zerstört worden. Auf dem Boden liegende Pflastersteine deuten daraufhin, dass die Täter die Scheiben des Schutzhäuschens eingeworfen haben müssen. Auch die Frontscheibe des dortigen Informationskastens mit wichtigen Informationen für die Reisenden ging zu Bruch. Die Scheiben zersprangen in viele kleine Scherben, die sich über den Bahnsteig verteilten. Wie hoch der Schaden ist, blieb am Montag unklar. Die Deutsche Bahn reagierte nicht auf eine entsprechende Anfrage. Erst kürzlich hatte sich der Fachbereichsleiter "Bürgerservice" der Stadtverwaltung Zehdenick, Fred Graupmann, darüber beklagt, dass in der Stadt durch blinde Zerstörungswut großer Schaden angerichtet worden sei. Ein solches Ausmaß habe es noch nie gegeben. Viele Tausend Euro müsse die Stadt aufwenden, um die Schäden zu beheben. Er appellierte an die Bürger, Täter abzuhalten oder aber die Polizei zu informieren. Die Stadt bringe jeden Fall zur Anzeige. Offenbar aber wirkt das wenig abschreckend, wie der jüngste Fall zeigt. Auch das leerstehende Bahnhofsgebäude war schon des Öfteren Ziel von Angreifern, die sich an allem vergangen sind, was sich zerstören lässt.