Ertappte Fahrraddiebe sind viel öfter Deutsche

Neuruppin (RA) Seit Jahresanfang wurden in Neuruppin 102 Fahrräder gestohlen. In einer Gruppe des sozialen Online-Netzwerks "Facebook" wurde vor einigen Tagen behauptet, vor allem Flüchtlinge steckten dahinter.

In der Facebook-Gruppe behauptete ein Nutzer kürzlich: Er habe sein gestohlenes Fahrrad an einem der Übergangswohnheime in Treskow wiedergefunden. Dort sind Flüchtlinge untergebracht. Andere Teilnehmer der Online-Debatte stellten die in Deutschland Hilfesuchenden daraufhin unter Generalverdacht und legten nahe, dass immer wieder gestohlene Räder dort auftauchten.

Der RA macht den Faktencheck. Polizeisprecherin Dörte Röhrs sagt: "Die Übergangswohnheime sind bei uns als Schwerpunkte für Fahrraddiebstähle nicht bekannt."

Im Jahr 2016 wurden in Neuruppin und den dazugehörigen Ortsteilen 1078 Fahrräder gestohlen. 466, also nur 43 Prozent der Fälle wurden aufgeklärt, 364 Tatverdächtige ermittelt. 61, also 16 Prozent, davon waren nicht deutsch. Damit sind laut der Sprecherin allerdings nicht automatisch Flüchtlinge gemeint. Die Polizei kennt etwa einen Fall, wo ein ukrainischer Transporter auf der Autobahn einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. In seinem Wagen wurden 29 Drahtesel entdeckt. Elf davon waren nachweislich gestohlen.

Die Zahlen vom Vorjahr sind ähnlich: 453 der gestohlenen 1103 Räder fand die Polizei wieder. Unter den 397 Tatverdächtigen waren 72 Menschen anderer Herkunft. Der Großteil der Fahrraddiebe sind in jedem Fall also Deutsche.

Die in Neuruppin untergebrachten Flüchtlinge seien in der Regel sehr gut mit Fahrrädern ausgestattet, so die Sprecherin. Sie haben die Drahtesel meist aus Spenden erhalten. "Die Kollegen machen die Beobachtung, dass Fahrraddiebstahl eher im Bereich der Beschaffungskriminalität durch Drogenkonsumenten vorkommt", so Röhrs.

Wiederfinden kann die Polizei gestohlene Drahtesel vor allem durch Kontrollen der Radfahrer. Zwar wollen die Ordnungshüter den Opfern von Fahrraddiebstählen nicht immer selbst die Schuld geben. Dennoch komme es leider häufig vor, dass der fahrbare Untersatz bei kurzen Aufenthalten in Geschäften gar nicht angeschlossen werden. Als es vor einiger Zeit gehäuft zu Diebstählen in der Innenstadt kam, legten sich Zivilbeamte vor den Geschäften auf die Lauer. Die Polizisten sahen sich bestätigt. Wer sein Rad nicht anschloss wurde gewarnt, bessere Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Die Polizei rät zudem, den Service der Fahrradcodierung zu nutzen. Die Beamten können so leichter zuordnen, wem ein Rad gehört. Wer dies nicht tut und das Rad gestohlen wird, der sollte andere Nachweise vorgelegen können. Dazu gehören etwa Fotos und Belege der Rahmennummer.