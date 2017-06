Neues Dokument zum Fall Amri

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Die Vorwürfe zur Aktenmanipulation im Fall des Terroristen Anis Amri verfestigen sich. Der Sonderermittler zum Terroranschlag auf dem Breitscheidplatz hat ein neues Dokument entdeckt, das die Vorwürfe der Fälschungen durch einen Polizeibeamten stützt, berichtete Bruno Jost am Montag im Abgeordnetenhaus. Es handelt sich dabei um eine Strafanzeige in den Unterlagen des Landeskriminalamtes, die am 2. Januar 2017 erstellt worden sei. Das Dokument, das möglicherweise nur ein Entwurf sei, enthalte konkrete Vorwürfe gegen Amri und Komplizen wegen Drogenhandels. Die Inhalte deckten sich weitgehend mit dem großen Bericht vom 1. November 2016 zum "gewerbsmäßigen Drogenhandel" des Attentäters, so Jost.