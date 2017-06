Künstlertreff stellt erstmals aus

artikel-ansicht/dg/0/

Velten (rol) Ob Malerei - abstrakt oder auch gegenständliche -, ob Radierungen, Drucke, Glas- und Keramikkunst oder auch Batikarbeiten: Velten verfügt über eine durchaus bemerkenswerte Szene von Künstlern, die oftmals aber eher im Verborgenen agieren. Das soll sich jetzt ändern. Der erst im Januar dieses Jahres ins Leben gerufene Künstlerstammtisch wird in einer ersten Ausstellung Beweise für diese Bandbreite liefern. Manche Namen, wie der des Heiligenseers Martin Gietz, der in Velten ein Atelier besitzt, sind in der Kunstszene längst ein Begriff. Viele der anderen Aussteller dürften die Veltener überraschen. Elisabeth Kaufmann beispielsweise ließ sich auf Reisen nach Java und Indonesien inspirieren und übernahm die dortige Form der Batik-Kunst. Sie zeichnet mit Wachs auf Textilien. Michael Nürnberg, selbst leidenschaftlicher Gitarrist, hat sich der Konzertfotografie verschrieben. Bereits seit 1998 ist Ursula Weber Mitglied im Veltener Keramikzirkel. Sie wird einen Querschnitt von dem zeigen, was sie dem Ton entlockt.