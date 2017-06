Sieg zum Confed-Cup-Auftakt für Fußball-Weltmeister Deutschland

artikel-ansicht/dg/0/

Sotschi (dpa) Fußball-Weltmeister Deutschland ist mit einem Sieg in den Confed Cup in Russland gestartet. Das Team von Bundestrainer Joachim Löw setzte sich in Sotschi gegen Asienmeister Australien mit 3:2 durch. Die DFB-Auswahl trifft am Donnerstag auf Südamerika-Champion Chile, ehe es im letzten Spiel der Gruppe B am Sonntag gegen Afrika-Meister Kamerun geht.