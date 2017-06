Gottesdienst auf Lebuser Oderwiesen

artikel-ansicht/dg/0/

Lebus (MOZ) In geradezu paradiesnah wirkendem Ambiente fand am Sonntag unterhalb der Oderberge ein Wiesengottesdienst statt. Die gesamte Naturszenerie erleuchtete eine wunderbar warm strahlende, buttergelbe Sonne, während ein leichter, frischer Wind für angenehme Temperaturen sorgte.

artikel-ansicht/dg/0/1/1582490/

Pfarrerin Katharina Falkenhagen ergänzte das eigentlich schon grandiose Naturgemälde mit einem weiteren Highlight - einer großen Schafherde. Auf ihre Einladung hin hatte Schäfer Udo Felgendreher seine 900 Tiere umfassende Herde von Helfern und zwei Hütehunden auf eine direkt dem Veranstaltungsplatz gegenüber liegende Oderinsel getrieben. Mitglieder des Lebuser Posaunenchores eröffneten den Gottesdienst zudem auf strahlend goldglänzenden Instrumenten mit einem swingenden, weit über die Wiesen klingenden Musikstück.

Die Gäste, über 60 Gläubige, genossen den musikalischen Auftakt und das brillante Ambiente. Später sangen sie in dem von Katharina Falkenhagen und der Katechetin Hannelore Krüger gestalteten Gottesdienst begeistert zahlreiche Lieder mit. In ihrer Predigt erinnerte die Pfarrerin ihre Gemeinde daran, dass Gott ständig unter den Gläubigen weile. "Glaube", so Falkenhagen "ist nicht an einen Kirchraum gebunden."

Im weiteren Verlauf des Gottesdienstes verdeutlichte Hannelore Krüger gemeinsam mit der Pfarrerin die Symbolik eines Zeltes. Nach dem Aufbau einer kleinen Campingbehausung, wie sie erklärten - für Gott - beschrieben sie: Als bescheidenste Form menschlicher Behausung, schütze es auf Wanderschaft vor Wetterunbilden, sei es Ausdruck des Wunsches nach Geborgenheit, symbolisiere es nach Überlieferungen in der Bibel aber auch die Zusicherung Gottes: "Ich will bei Euch wohnen ...". Schon die Israeliten hätten auf ihrer Flucht aus Ägypten ein Zelt für Gott bei sich geführt. "Aktuell", ergänzte Falkenhagen: "denken wir beim Anblick einer solchen Behausung aus Stoff zusätzlich an die vielen weltweit in Not geratenen Menschen, die aus ihren Häusern vertrieben, nur notdürftig in Zelten Zuflucht finden." Der besondere Lebuser Wiesengottesdienst findet bereits seit sechs Jahren statt und gehört seit seiner Einführung durch den ehemaligen Lebuser Pfarrer Christian Sucker zu den festen Traditionen jährlichen Gemeindelebens.