Guter Neubau, schlechter Neubau

Gerade hier entstehen angesichts niedriger Bodenpreise immer neue Eigenheimsiedlungen. Während der vorhandene Wohnungsbestand, gerade im klassischen Ortszentrum, wenig nachgefragt wird und häufig leer steht. Wo kaum noch jemand wohnt, kauft auch kaum noch jemand ein. Wohnen und Einkaufen finden auf der grünen Wiese statt. Der Ortskern verödet.

In einem Land wie Brandenburg, wo rund 20 000 Wohnungen leer stehen und noch immer alte Blocks abgerissen werden, macht ein Überangebot von Wohnfläche im berlinfernen Bereich durch Neubauten an der Peripherie der Orte wenig Sinn. Während man im Speckgürtel gar nicht genug bauen kann. Das alles heißt aber nicht, dass gar keine Neubauten jenseits des Speckgürtels sinnvoll sind. Das hängt auch an Rahmenbedingungen. Je häufiger etwa Züge nach Berlin fahren, um so interessanter wird der Ort als Wohnort - zumindest in der Nähe des jeweiligen Bahnhofs. Hajo Zenker