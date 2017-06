Zu bescheiden

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Das Steuerkonzept von SPD-Kanzlerkandidat Schulz ist nicht der große Wurf, der nötig wäre, um das Wahlvolk zu elektrisieren. So bescheiden die Summe von 15 Milliarden Euro anmutet, die an kleine und mittlere Einkommensbezieher zurückgegeben werden soll, so maßvoll erscheint die zusätzliche Belastung, die Schulz stärkeren Schultern künftig aufbürden will. Mehr Umverteilung traut sich die SPD nicht zu.