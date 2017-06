Der anspruchsvolle Freund

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Mit der Ansage, sowohl Frankreich als auch Europa neuen Schwung verleihen zu wollen, hat Emmanuel Macron die Latte nicht gerade niedrig gehängt. Doch große Ambitionen können beflügeln. Dem Ex-Banker ebneten sie nach der Eroberung des Elysée-Palasts auch den Weg zu einer erdrückend anmutenden Regierungsmehrheit. Wobei die Vollmachten, die der Präsident nun in Händen hält, größer sind als die anderer westlicher Staatschefs. Macron wird diese Machtfülle brauchen, wenn er es mit den Beharrungskräften in seinem Land aufnehmen will. Ebenso benötigt er jedoch sehr viel Fingerspitzengefühl. Der Übermacht an der Staatsspitze pflegen die Franzosen gerne die Macht der Straße entgegen zu setzen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1582494/

Macron ist entschlossen, den Reformstau zu beenden und geht mit dem Vorhaben einer Flexibilisierung des Arbeitsrechts gleich aufs Ganze. Wobei der frühere Wirtschaftsminister weiß, welch enormen Herausforderungen er sich stellen muss: Wiederbelebung der seit Jahren lahmenden Konjunktur, Senkung der Arbeitslosigkeit, Reduzierung der Staatsverschuldung und - dies vor allem - die Wiederherstellung des Vertrauens in die Politik. Macrons Eile erklärt der Berg von Problemen, die es anzupacken gilt. Aber in den Pariser Salons wittert man noch einen weiteren Grund. Dort wird über einen Deal zwischen dem Präsidenten und der Kanzlerin gemunkelt. Merkel soll Macron ihre Unterstützung für seine Pläne zur Vertiefung der EU unter der Bedingung zugesagt haben, dass er daheim rasch "aufräumt". Im Klartext: Geht Macron an die Sanierung seines Landes, wäre Berlin bereit, die Sparpolitik zu überdenken.

In Deutschland zirkulieren ähnliche Spekulationen, die in der Befürchtung gipfeln, Macron wolle Frankreich und Europa mit dem Geld des deutschen Steuerzahlers retten. Tatsächlich hat Macron im Wahlkampf voll auf Europa gesetzt - aber auf ein neues, von Grund auf renoviertes Europa. Er ist überzeugt, dass in Zeiten des Brexit und des um sich greifenden Populismus Reformen die einzige Überlebenschance für die Union sind. Ohne mehr Geld für gezielte EU-Investitionen aber ist das nicht möglich. Was Macron hingegen nie gefordert und noch als Wirtschaftsminister ausdrücklich abgelehnt hat, sind Eurobonds. Nicht von einer Transferunion ist in seinem Programm die Rede, sondern von Solidarität. Die Großen sollen tiefer in die Tasche greifen als die Kleinen, um die gemeinsame Zukunft zu gestalten. Und zu Ersteren zählt auch Frankreich.