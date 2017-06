Seite an Seite mit dem Olympioniken

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1582495/

Mit 87 Startern hat der siebte und damit abschließende Wettbewerb um die 21. Stadtmeisterschaft im Laufen am Sonntag eine erstaunlich gute Besetzung gefunden. In der Regel hatten die meisten der Starter, deren Gesamtplatzierung bereits fest stand, auf den finalen Lauf der Serie verzichtet. Das traf zwar auch dieses Mal zu, aber nur zum Teil. So startete beispielsweise der 17-jährige Marius Ziems von der BSG Stahl, obwohl er konkurrenzlos die Klasse unter 20 Jahre anführt. Doch für den Cottbuser Sportschüler waren die ausgeschriebenen sechs Kilometer auf dem vermessenen asphaltierten Rundkurs auf der Insel eine willkommene Gelegenheit, um noch einmal seine Form zu testen. Und mit dem Olympia-18. im 20-Kilometer-Gehen Hagen Pohle hatte der aufstrebende Bahn-Spezialist mindestens einen gleichwertigen Gegner. Dabei kam der Beeskower in der Serie nur auf vier Wettbewerbe. Dabei war einer mehr nötig, um das Gesamtklassement zu gewinnen.

Zwar wollte Pohle, der sich am Mittwoch in Vorbereitung auf die Weltmeisterschaften ein vierwöchiges Trainingslager ins bulgarische Rila-Gebirge begibt, sich nicht unbedingt ausreizen, doch anstrengend sollte es am Sonntag schon werden. Allerdings war nicht ein solch schnelles Rennen wie zum Finale im Vorjahr zu erwarten, als der 31-jährige Frankfurter Hannes Hähnel mit 18:39 Minuten einen fulminanten Tempolauf hingelegt hatte. Die Rekordmarke hatten weder Ziems noch Pohle im Sinn. Ansonsten wären sie das Tempo des 14-jährigen Kanuten Ben Putzert mitgegangen, der über zwei Kilometer seine Lauf-Form in Vorbereitung auf die Deutsche Meisterschaft ab Ende August testete und mit 6:47 Minuten das 50-köpfige Feld der Nachwuchsläufer mit 1:13 Minuten Vorsprung anführte. Pohle und Ziems hingegen liefen die Hälfte der Distanz in flottem Tempo einträchtig nebeneinander, bis Ziems Probleme bekam. "Ich wollte Ziems ermutigen nicht aufzugeben und lief so, dass er noch mitkommt", erklärt Pohle. Nach 21:23 Minuten hatte er das Ziel neben der Inselgaststätte erreicht, Ziems folgte mit zwei Sekunden Rückstand. Dritter wurde David Schulz (22:59/M35/OSV Holzinger Sport), der damit seinen Gesamtsieg abrundete vor dem Sieger der M50, Torsten Ledwig (Diehloer Hügelläufer/23:07). Fast bis zum Schluss mit ihm mitgehalten hatte Christopher Klenner (Stählerne Barsche Eisenhüttenstadt/23:32). Der Lohn - Gesamt-Sieg in der Altersklasse M30. Kurz nach ihm lief mit Matthias Thierbach (Neuzelle/25:07) der Gesamtsieger der M20 ein. Schnellste Frau war die Gesamtsiegerin der W50, Beate Ledwig (28:48/Diehloer Hügelläufer). Ihr folgte mit Gudrun Bullack (Leichtathletik in Beeskow/29:01) die Gesamtsiegerin der W45.

Die spannendsten Positionskämpfe um die Gesamtwertungen gab es über zwei Kilometer in den Nachwuchsklassen. "Für uns sind die Stadtmeisterschaften ein guter Test, um zu sehen, wo wir im Laufen stehen. So schnell wie heute war Ben Putzert noch nie. Die anderen waren heute nicht so gut drauf. Unser bestes Mädchen in dieser Serie war Alexa Hammermeister. Da ihr Sieg in der U12 schon feststand, musste sie heute nicht laufen", erklärt Kanu-Trainer Lothar Klotz. Hinter der vierfachen Kanu-Landesmeisterin Hammermeister sicherte sich in der U12 Marie-Luise Ledwig als Gesamtdritte der Mädchen (9:03) in diesem Lauf den 2. Gesamtrang. Schneller an diesem Tag war die erst im Frühjahr in Tritt gekommene Gesamt-Zweite der U16 Beate Bernard (LC Cottbus/8:28) sowie U14-Gesamtsiegerin Tabea Ziems (BSG Stahl/8:52). Gesamtzweiter des Laufes wurde Kevin Rieger (U16/BSG Stahl/8:00) vor dem im Laufe der Serie immer stärker werdenen Sebastian Stähr (Eisenhüttenstadt/U16/8:02), dem Gesamtzweiten der U16, Lucas Heinkel (Kanucentrum/8:07) und dem Gesamtsieger der U14, Philipp Ocker (LA in Beeskow/(:19). Noch vom ersten Rang der Gesamtwertung verdrängt hatte Leonard Daum (BSG Stahl) mit seinem Sieg in der U10 (9:27) den Beeskower Arne Rintisch (9:30).

Ausgezeichnet werden am Sonntag (10 Uhr/Inselgaststätte) die sechs besten jeder Altersklasse. Voraussetzung ist die Teilnahme an drei Läufen, insgesamt starteten 154 Athleten.