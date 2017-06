Lisas Husarenritt sorgt für Begeisterungsstürme

artikel-ansicht/dg/0/

Alt Zeschdorf (MOZ) Auf solch ein Ereignis hatten alle beim gastgebenden Reit- und Fahrverein Alt Zeschdorf gehofft und gewartet: Auf die erfolgreiche Premiere der Lokalmatadorin Lisa Pelikowsky mit Little Lauser im Großen Preis - einem S-Springen mit Stechen.

Als die 25-Jährige in ihrem ersten S-Springen überhaupt im Umlauf fehlerfrei blieb, waren die ansonsten eher reservierten Reitsportfreunde schier aus dem Häuschen. Tosender Beifall untermauerte frei gewordene Emotionen. Was vor 18 Jahren im zarten Alter von sieben Jahren mit dem Pony Peggy für Lisa begann, fand zum Abschluss der 15. Auflage des Schlossseeturniers des RFV Alt Zeschdorf einen vorläufigen sportlichen Höhepunkt. Überglücklich strahlte die gebürtige Briesenerin mit Turnierleiter und Trainer Olaf Hille zu Recht um die Wette.

Dabei war die Betriebswirtin mit der Devise "Hauptsache heil durchkommen" an den Start gegangen und sorgte umgehend bei den Alt Zeschdorfern Equipe- und Vereinsmitgliedern für feuchte Augen mit ihrem beherzten Nullfehler-Ritt in dem 490 Meter langen Parcours mit elf Hindernissen und 13 Sprüngen. Hunderte Reitsportfreunde ließen sich zu wahren Begeisterungsstürmen hinreißen. Auch wenn Pelikowsky als erste Starterin im Stechen mit 14 Fehlern aus dem Parcours ritt, gehörte ihrem unwiderstehlichem Lächeln die ungeteilte Aufmerksamkeit.

Im Augenblick ihres größten Triumphs vergaß die Briesenerin, die insgesamt acht Prüfungen absolvierte, ihre Mitstreiter nicht. "Das ist ein Verdienst des gesamten Vereins. Bei uns hat das Wort Mannschaft noch die Bedeutung im eigentlichen Wortsinn. Jeder kann sich auf den anderen verlassen", wollte die sympathische Amazone ihren persönlichen Erfolg geteilt wissen.

Für Turnierchef Olaf Hille war der Schritt, vor heimischer Kulisse erstmals ein S-Springen in Angriff zu nehmen, nur die logische Konsequenz der Entwicklung von Lisa Pelikowsky und Little Lauser. "Das war für Lisa der verdiente Ritterschlag ihrer kontinuierlichen Fortschritte. Dass sie als reine Amateurin erstmals im Konzert der Großen eingegriffen hat, und das mit durchschlagendem Erfolg, zeigt, über welch Potenzial unsere Mädchen und Jungen verfügen", so Hille.

Die 15. Auflage des Schlossseeturniers des Reit- und Fahrvereins Alt Zeschdorf hat zudem die Erwartungen des Vereins wieder einmal voll erfüllt. "Der Verzicht auf die Kreismeisterschaften und das damit gestraffte Turnier haben uns ein größeres Zeitfenster gegeben. So konnten wir zwischen den Prüfungen stets ausgiebige Bodenpflege betreiben, das kommt der Gesundheit der Pferde zugute", zeigte sich Hille mit dem Motto - weniger kann auch mehr sein - zufrieden. Da auch das Rahmenprogramm mit dem Showteil der Müncheberger Kosaken sowie die zahlreichen Attraktionen für Kinder mit Hüpfburg, Schminken, Bastelstraße und Ponyreiten im Vorfeld richtig Anklang fanden, geht das 15. Turnier ergo als Erfolg in die Vereinshistorie ein.