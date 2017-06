AOK sucht Heldenstaffeln für Lauf ohne Grenzen

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1582497/

Reiht sich immer wieder in Heldenstaffeln ein: Michael Klotzbier (rechts), hier beim Schlösserlauf Potsdam in der Staffel mit Krebspatienten.

Reiht sich immer wieder in Heldenstaffeln ein: Michael Klotzbier (rechts), hier beim Schlösserlauf Potsdam in der Staffel mit Krebspatienten. © AOK Nordost

Seit vergangenem Jahr machen die Läufer der Heldenstaffeln auf besondere Leistungen und Herausforderungen aufmerksam, die sie in ihrem Alltag zu bewältigen habe. Beim "Lauf ohne Grenzen" ist es der Frankfurter Verein Löwenkinder, mit und für den die Heldenstaffeln an den Start gehen wollen.

Der Verein, der sich um schwer erkrankte Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene kümmert, will nach Möglichkeit selbst mit einer Heldenstaffel dabei sein. "Die AOK Nordost als Namenspatron des Drittelmarathons sucht und wünscht sich aber noch weitere Heldenstaffeln, die beim Lauf ohne Grenzen gemeinsam mit den Löwenkindern laufen. Das können Menschen sein, die in ihrem Leben und Alltag selbst große Herausforderungen zu bewältigen haben - durch eine Krankheit oder ein Handicap", erklärt Piet Könnicke von der AOK. Aber auch Menschen, die noch unsicher sind, ob sie wirklich mit dem Laufen beginnen sollen oder sich nicht trauen, sollen hier die Chance erhalten, die Atmosphäre einer Laufveranstaltung kennenzulernen, ohne gleich die komplette Strecke zu absolvieren. Vier Läufer werden sich die 14 Kilometer des Drittelmarathons teilen. Vorbild und auch Gesicht der Heldenstaffeln ist Michael Klotzbier. Er hat nach einer Wette innerhalb von zwei Jahren fast 60 Kilogramm abgenommen, um 2016 an seinem 37. Geburtstag den Marathon in Berlin zu laufen.

Unterstützt wurde er bei diesem Vorhaben von vielen Menschen, die sein Training und auch seine Rückschläge in seinem Online-Blog verfolgt haben. Bei Volksläufen traf er immer wieder Läufer, denen es ähnlich wie ihm erging. So entstand die Idee, gemeinsam mit der AOK Nordost andere Menschen zu finden, die Bemerkenswertes in ihrem Leben geschafft haben und mit ihnen bei Laufveranstaltungen als "AOK-Heldenstaffel" zu starten. Auch am 14. Juli wird Micha Klotzbier beim Lauf ohne Grenzen dabei sein.

Anmeldung für die Heldenstaffel: bis zum 2. Juli per Mail unter info@gotorun.de