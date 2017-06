Miteinander im Ring und beim Fußball

artikel-ansicht/dg/0/

Sie schenkten sich nichts: Auch Mädchen und Frauen wie Anna Tarnowska (links) und Romy Heine boxen beim ESV. Zum Sportfest stiegen mehrere Mitglieder in den Ring, um Beispiele ihres Könnens zu geben. © Michael Benk

Die Fußballer in der Kamiethalle unterbrechen ihr Turnier, als die Fanfarengarde von draußen in die Halle wechselt. Am Ende des Auftritts ergreift Omid Sediqi das Mikrofon und singt, umringt von Freunden, die afghanische Nationalhymne, während Tamina Thielemann und Philip Jahn mittrommeln. Omid boxt seit vier Monaten im Verein, wie viele andere Flüchtlinge, denen die ESV-Boxabteilung eine sportliche Heimstätte bietet und dafür vor einem Jahr zum Stützpunktverein ,,Integration durch Sport'' ernannt wurde.

Derweil strahlt Uwe Köppen immer wieder über das Gesicht. "Das ist einfach super, echt. Es sind so viele Familien mit Kindern hier", freut sich der sportliche Leiter über das selbstverständliche sportliche Miteinander. Da hatten die Thaiboxer des Vereins sowie Nachwuchsboxer des ESV und vom SV Preußen bereits im Ring Beispiele aus dem Training gegeben. Eine Tanzgruppe des Mikado brachte so viel Stimmung, dass die Fußballer gleich mittanzten. Immer wieder probierten Kinder die Fitnessgeräte im Box-Gymn aus und tobten auf der Hüpfburg des Mikado.

Warum der Verein neben dem Trainingsbetrieb auch solch ein Sportfest organisiert? "Wir wollen die Kinder- und Jugendarbeit fördern und sehen uns als Anlaufstelle zum Sporttreiben und sich wohlfühlen. Wer im Verein bleibt, um so besser", so Köppen, der auch auf die Eltern-Kind-Gruppe verweist.

Das Fußballturnier mit sechs Mannschaften gewann das Team Afghanistan 1 vor dem USC Viadrina und dem Team aus Forst.