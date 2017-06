Judobund verliert einen Stützpunkt

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Der Deutsche Judobund muss sich von einem seiner sieben Bundesstützpunkte trennen. Das haben die Gespräche zwischen Vertretern des DJB, des Deutschen Olympischen Sportbundes und des Bundesministeriums des Innern am Montag in Frankfurt/Main ergeben. Welcher Stützpunkt es ist, steht nicht fest. Betroffen könnte also auch der von Frankfurt (Oder) sein.