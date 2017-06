NPD-Funktionär bedroht Bürgermeisterkandidat

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (kd) Der Stadtverordnete und Bürgermeisterkandidat der Linken, Enrico Rossius, hat nach einem Vorfall auf dem Stadtfest den Veltener NPD-Funktionär Robert Wolinski wegen versuchter Nötigung angezeigt. Rossius hatte während des Drachenbootrennens am Sonntag ein Paddlerlager fotografiert, in dem sich Wolinski und andere Anhänger der rechsextremistischen Partei und ihrer Jugendorganisation aufhielten. Sie hatten als Team "Projekt Habula - Furor Teutonicus" am Rennen teilgenommen und im "Open" als reines Männerteam den zweiten Platz belegt.

Rossius berichtet, er sei nach dem Fotografieren von sechs oder sieben Leuten umringt, beschimpft und aufgefordert worden, die Fotos zu löschen. Wolinski habe ihm gesagt, "du kriegst was auf die Fresse, wenn du die Bilder nicht löschst". Zwei anwesende Parteigenossen von Rossius hätten versucht, die Situation zu beruhigen und die Polizei alarmiert.

Rossius löschte die Bilder tatsächlich. "Das waren sie mir nicht wert", sagt er. Im Nachgang kam es aber noch zu weiteren wüsten Beschimpfungen. Einer der Neonazis soll die Lebensgefährtin von Rossius als "Hure eines Kommunisten" bezeichnet haben. Dem lautstarken Wortgefecht zwischen Rossius und Wolinski folgten gegenseitige Anzeigen. Die Polizei bestätigte am Montag, dass gegen beide Personen wegen versuchter Nötigung ermittelt werde. Wolinski stellte zudem Anzeige wegen des Verstoßes gegen seine Persönlichkeitsrechte. Rossius gibt an, ihn nur in einer Gruppe und während der öffentlichen Veranstaltung fotografiert zu haben.

Rossius sagte, er hoffe auf "ein belastbares Verfahren" gegen den NPD-Mann. Gleichzeitig kritisierte er, dass die städtische Tourismus- und Kulturgesellschaft TKO eine Beteiligung des Teams um Wolinski nicht verhindert habe.

Bürgermeister Hans-Joachim Laesicke (SPD) und die TKO verwiesen auf die Verantwortung des Wassersportzentrums Oranienburg, das das Drachenbootrennen seit 20 Jahren organisiert und moderiert. Es sei ärgerlich, wenn Neonazis solche Veranstaltungen für sich missbrauchten, sagte Laesicke. "Aber eine Gesinnungsprüfung aller Teilnehmer ist schwierig." Insgesamt 66 Teams gingen beim Drachenbootrennen an den Start. Das "Projekt Habula" sei nicht durch die Verbreitung von Propaganda aufgefallen, sagen Beobachter. Ansonsten könne und müsse man in einem solchen Fall einschreiten, sagte Laesicke.

Wolinski hatte vier Wochen zuvor mit seinem Team bereits beim Hafenfest in Velten im Drachenboot gesessen und dort den ersten Platz erpaddelt. Habula ist der germanische Ursprung des Namens Havel. Die Paddler des Teams trugen den Namen in Runenschrift auf ihren weißen T-Shirts.

Die Festordnung zum Stadtfest Oranienburg, die nach Angaben der TKO an zehn Stellen entlang des Bollwerks und am Schlossplatz ausgehängt war, legt in Punkt 9 fest, dass "jegliche aktive politische Werbung auf dem Festgelände untersagt" ist. Daran hielt sich allerdings auch die SPD nicht. Sie verteilte gemeinsam mit ihrer Bürgermeisterkandidatin Jennifer Collin Sonnenmilch und Flyer an die Zuschauer des Drachenbootrennens. Auch die Unterstützer der CDU-Kandidatin Kerstin Kausche zeigten Präsenz. Die Bürgerinitiative "Contra Eierfabrik Oranienburg" trat mit einem eigenen Team und damit auch mit einer politischen Aussage beim Drachenbootrennen an. Im Team des Oranienwerks trugen Musiker T-Shirts mit dem Aufdruck "Guitarists against Racists" (Gitarristen gegen Rassisten). Die Linke ließ ein mit politischen Slogans beklebtes Bötchen an der Rennstrecke fahren - "außerhalb des Bojenbereichs", sagt Rossius. Er halte das Verbot politischer Werbung auf dem Stadtfest für problematisch. "Wir befinden uns im Wahlkampf. Das sollte das möglich sein." Ansonsten überlasse man das Feld einer rechtsextremen Partei.