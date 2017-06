Fehrbelliner lassen bei Mammutturnier aufhorchen

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (RA) Unter den 80 000 Mitwirkenden beim internationalen deutschen Turnfest in Berlin waren in diesem Jahr auch einige Fehrbelliner Sportler. Die Faustballer des SV 90 nahmen mit einer Mannschaft am mehrtägigen und hochbesetzten Turnier auf dem Berliner Maifeld hinter dem Olympiastadion teil und belegten dabei einen guten elften Platz.