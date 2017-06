Kreisel am Friedensplatz frisch markiert

artikel-ansicht/dg/0/

Erkner (je) Der Kreisel am Friedensplatz hat über das Wochenende viel frische Farbe bekommen: Die Radweg-Partien, die die Auto-Fahrbahn queren, sind in kräftigem Rot markiert worden, und ein weißer runder Ring ist auf die Fahrbahn gemalt worden. Das Echo fällt unterschiedlich aus. Die Radfahrer begrüßen überwiegend die Markierung, die weiße Linie wird nicht besonders stark beachtet.

"Man fühlt sich irgendwie sicherer", sagt Radfahrerin Angela Papendieck aus Erkner, als sie an der Tankstelle vorbei radelt. Sie hofft, dass sie von den Autofahrern besser wahrgenommen wird. In die gleiche Kerbe haut Hardi Wolter aus Berlin-Wilhelmshagen, der den Kreisel als Auto- und als Radfahrer nutzt und generell eine bessere Markierung begrüßenswert findet.

Die neue Markierung für die Radfahrer ist von den Behörden wegen der vergleichsweise hohen Zahl von Unfällen mit Radlern an dem Kreisel vereinbart worden, sagte Clemens Wolter vom Bauamt der Stadt. 2016 gab es dort vier Unfälle mit Beteiligung von Radfahrern, 2015 waren es sechs gewesen, davon fand auch einer mit tödlichem Ende Eingang in die Polizeistatistik.

Die weiße Linie auf der Auto-Fahrbahn hat dagegen einen anderen Zweck. Sie soll die Autofahrer davon abhalten, sie zu überqueren und innerhalb des Kreisels parallel nebeneinander zu fahren. Das soll zu niedrigen Geschwindigkeiten führen, so dass Autofahrer auch besser die querenden Radfahrer wahrnehmen, erläuterte Wolter.

Das alles hat auch mit dem neuen Behörden- und Handelszentrum zu tun, dessen Bau im Mai begonnen hat. Auf der 12 000-Quadratmeter-Brache direkt an dem Platz entstehen ein Edeka-Markt, ein Bio-Markt und eine Außenstelle für das kreisliche Job-Center. Die Zufahrt, über die jetzt wenig befahrene Ladestraße, mündet ebenfalls auf den Kreisel und bringt dort zusätzlichen Verkehr. Mehrere Behörden hatten Maßnahmen zur Reduzierung der Geschwindigkeit zur Bedingung für die Genehmigung des Vorhabens gemacht. Schon am Montag waren Autofahrer zu beobachten, die sich nicht um die Linie scherten und sie in zügigem Tempo überquerten.