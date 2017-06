Dreifacher Sieger in GroÃŸrÃ¤schen

artikel-ansicht/dg/0/

Großräschen (MOZ) Der Fanfarenzug des KSC Strausberg kehrt als Sieger im Marsch- und Standspiel und als Sieger in der Marschparade von der Fanfaronade in Großräschen zurück. Die Strausberger traten als einziger Verein in allen Wettbewerben an und nahmen mit Showband und Juniorband an fünf Wettbewerben der 27. Fanfaronade teil. Nach einer Eröffnungsveranstaltung mit über 600 Musikern aus 13 Fanfaren- und Spielmannszügen begannen am Sonnabend auf dem Sportplatz des SV Großräschen die Marschwettbewerbe. Nachmittags ging es in die Showwettbewerbe, bevor alle Musiker zum Stadthafen marschierten, wo die Siegerehrung und die erste öffentliche Abendveranstaltung stattfand. Am Sonntag spielten sie beim internationalen Musikfest in Komptendorf.