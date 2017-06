Am Gotteshaus über Historie stolpern

artikel-ansicht/dg/0/

Altlandsberg (MOZ) Die Stadtkirche ist vielen Menschen ein Fixpunkt. Als ältestes Gebäude im Ort ist an und in ihr kirchliche wie weltliche Geschichte ablesbar. Am Sonnabend wurde sie im Jahreskalender der AG Städte mit historischen Stadtkernen Brandenburgs zum Denkmal des Monats Juni gekürt.