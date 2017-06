Polizeibericht Schwedt vom 19.06.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Prenzlau. Eine verbale Auseinandersetzung gab es am Sonnabend vor einem Supermarkt. Während des Streits zog ein 39-jähriger Uckermärker ein Messer und verletzte einen 15-Jährigen leicht an der Hand, floh danach. Eine umgehend eingeleitete Fahndung führte zu dem Tatverdächtigen. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei.

Bootsmotorengestohlen

Lychen. Einen größeren Sachschaden verursachten Diebe an einem Bootssteg nahe Lychen. Es wurden mehrere Vorhängeschlösser aufgebrochen und danach vier Bootsmotoren gestohlen. Die Schadenshöhe wird mit 11 000 Euro angegeben. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Parkplatzvergessen

Schwedt. Am Mittwoch wurde bei der Polizei der Diebstahl eines Mini Cooper mit Hamburger Kennzeichen angezeigt. Zwei Tage später fand die ortsunkundige Fahrzeugbesitzerin ihren Pkw in einer Parktasche wieder, unbeschädigt, nicht bewegt – nur in einer anderen Straße als vermutet.