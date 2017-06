Polizeibericht Bernau vom 19.06.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Ahrensfelde. Auf eher ungewöhnliche Beute hattenes Diebe in der Nacht vom Freitag zum Sonnabend in der Landsberger Chaussee in Eiche abgesehen. Sie nahmen allerdings nicht nur Brautkleider mit, sondern auch noch das Bargeld, das sie fanden. Es entstand ein Schaden von 10 000 Euro. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und ermittelt.

Handtasche wirdzur „Einladung“

Bernau.Sorglos ließ eine Frau ihre Handtasche im abgestellten Auto liegen, als das Fahrzeug im Bernauer Ortsteil Waldfriedenin der Offenbachstraße geparkt wurde. Diebe nutzten dies, schlugen die hintere Seitenscheibe des Kia ein und stahlen die Tasche. Der entstandene Sachschaden liegt bei 500 Euro.

Fahrt endete an einer Mauer

Werneuchen. Ein 78-jähriger Autofahrer aus Werneuchen verlor am Sonnabend in der Stadt die Kontrolle über seinen Opel und fuhr gegen eine Mauer in der Straße Am Bahnhof. Fahrer und Beifahrerin wurden verletzt in ein Berliner Krankenhaus gebracht.

Motorrollerverschwunden

Bernau. In der Nacht vom Sonnabend zum Sonntag wurde in Bernau von einem Innenhof in der Berliner Straße ein Motorroller gestohlen.

Berlin. Die Pankstraße ist bis zum 30. September zwischen der Reinickendorfer Straße und Badstraße in beiden Richtungen auf einen Fahrstreifen verengt.

