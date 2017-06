Polizeibericht Eberswalde vom 19.06.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde. In der August-Bebel-Straße wurde am Wochenende ein Renault gewaltsam geöffnet und eine Aktentasche aus dem Fahrzeug gestohlen. Die Kriminalpolizei gibt den Sachschaden mit 500 Euro an.

Scheibe kaputt,Tasche weg

Bernau. Im Bernauer Ortsteil Waldfrieden haben Diebe eine Handtasche aus einem Auto gestohlen, das dort parkte. Die Besitzerin hatte sie sorglos im Fahrzeug liegen gelassen. Die Diebe schlugen die hintere Seitenscheibe des Kia ein und nahmen die Tasche mit. Der Sachschaden liegt bei 500 Euro.

Fahrt endet an einer Mauer

Werneuchen. Ein 78-jähriger Autofahrer aus Werneuchen hat am Sonnabend in der Stadt die Kontrolle über seinen Opel verloren und ist in der Straße Am Bahnhof gegen eine Mauer gefahren. Er und seine Beifahrerin wurden verletzt in ein Berliner Krankenhaus gebracht.

Motorrollerverschwunden

Bernau. In der Nacht vom Sonnabend zum Sonntag wurde in Bernau von einem Innenhof in der Berliner Straße ein Motorroller gestohlen.