Polizeibericht Strausberg vom 19.06.2017

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1582515/

Rüdersdorf. Sonnabend zwischen 13.30 und 15 Uhr überstiegen Einbrecher einen Zaun und warfen eine Fensterscheibe ein, um in ein Gebäude Am Krienhafen zu gelangen. Dort durchsuchten sie alles. Sie verstauten ihr Diebesgut in Säcken und stellten es zum Abtransport bereit und verschwanden. Die Beute konnte an den Geschädigten zurückgegeben werden. Schaden: 500 Euro.

Einbrecherin vier Kellern

Strausberg. Freitagnacht versuchten Unbekannte Am Herrensee in insgesamt vier Kellerräume zu gelangen. Sie versuchten die Scharniere bzw. die Schlösser der Keller zu knacken.

Wohnmobilaufgebrochen

Hönow. Gegen 1.15 am SonnabendUhr wurde in der Altlandsberger Chaussee,bei einem Fahrzeughandel ein- und ein Wohnmobil aufgebrochen. Der Schaden wird auf 250 Eurogeschätzt.