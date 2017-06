Polizeibericht Schwedt vom 19.06.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Uckermark (moz) Schwedt/Templin (MOZ) Am Sonnabendmorgen bemerkten Polizeibeamten die auffällige Fahrweise eines Renaults und kontrollierten. Der Fahrer war nicht nur erheblich alkoholisiert sondern versuchte sich durch Wegrennen der weiteren Kontrolle zu entziehen. Bei der anschließenden Blutentnahme beleidigte er Beamte und Klinikpersonal erheblich. Er wurde in polizeilichen Gewahrsam genommen. Ebenso ein 57-jähriger Uckermärker, der Sonnabend alkoholisiert auf das Templiner Stadtfest wollte und den Anweisungen des Sicherheitsdienstes nicht Folge leistete. Ebenfalls in Templin wollte ein 22-Jähriger erheblich betrunken in ein Gebäude und wurde daran gehindert. Als er mit Gewalt drohte, musste auch er im Polizeigewahrsam ausnüchtern.