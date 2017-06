Polizeibericht Neuruppin vom 19.06.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Fehrbellin (RA) Ein 56-Jähriger ist bei einem Fallschirmsprung am Sonnabend in Fehrbellin schwer verletzt worden. Nach Polizeiangabenführte eine Bodenunebenheit beim Landen dazu, dass 56-Jährige nicht ordnungsgemäß aufsetzen konnte. Er zog sich Stauchungen und eine Rückenverletzung zu. Er wurde umgehend von Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht. Er schwebte nicht in Lebensgefahr.

Frau attackiertAchtjährige

Lindow (RA) Weil eine Achtjährige eine Frau an der Lindower Badestelle am Gudelacksee mit Wasser bespritzt hat, hat die 51-Jährige das Kind attackiert. Nach Polizeiangaben packte sie am Freitag die Kleine und drückte sie unter Wasser. Danach ließ sie von dem Mädchen ab und ging. Die Achtjährige meldete die Aktion sofort. Polizisten konnten die 51-Jährige dann fassen. Das Mädchen klagte über Nackenschmerzen. Gegen die Frau wird ermittelt.

Engelsskulptur von Grab gestohlen

Kyritz (RA) Unbekannte haben auf dem Kyritzer Friedhof zugeschlagen. Nach Polizeiangaben wurde von einer Grabstelle eine zwölf Zentimeter große Engelsfigur gestohlen. Auf ihr war im unteren Drittel der Satz „Wir vermissen dich“ angebracht. Auch wenn der Schaden auf nur 30 Euro beziffert wird,ist der ideelle Schaden und der Eingriff in die Intimssphäre der Trauernden laut Polizei als nicht unerheblich einzustufen.

Radlerin fährtRadlerin an

Luhme (RA) Eine Radlerin hat auf einer Tour bei Luhme eine andere Radlerin angefahren. Nach Polizeiangaben stürzten am Sonnabend beide und zogen sich Verletzungen zu. Die 58-Jährige Unfallverursacherin zog sich trotz Radhelm eine Kopfverletzung zu. Sie musste per Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Die 57-jährige Unfallgegnerin erlitt eine Rückenverletzung. Auch sie kam in ein Krankenhaus.