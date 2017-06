Kripo untersucht schweren Arbeitsunfall

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1582519/

Der 55-jährige Fahrer des Pickup starb, sein 50-jähriger Beifahrer wurde schwer verletzt. Die Fahrerin des Radladers erlitt einen Schock. Beide Mitarbeiter werden ärztlich versorgt, teilt die Personalchefin des Beeskower Werks, Dörte Schurack, auf Anfrage mit. Die Klärung der Unfallursache ist noch nicht abgeschlossen. Erst im Februar waren bei einem Brand und einer Verpuffung zwei Mitarbeiter des Unternehmens verletzt worden.

Der aktuelle Unfall ereignete sich am Sonntag gegen 18.40 Uhr. Über die nähereren Umstände machte die Werkleitung mit Verweis auf die noch nicht abgeschlossenen Untersuchungen keine Angaben.

Das Werk war unmittelbar nach dem Unfall komplett runtergefahren worden, teilt Michael Busse, Leiter Umwelt im Beeskower Werk, mit. Polizei und Kriminalpolizei waren bereits am Sonntag am Standort in der Radinkendorfer Straße. Das Amt für Arbeitsschutz untersuchte Montagmorgen den Unfallort. Auch die Staatsanwaltschaft und die technische Überprüfungs-Gesellschaft Dekra sind in die Untersuchung involviert. Das Spanplattenwerk wurde Montagvormittag wieder in Betrieb genommen.

Im Werk herrschte am Tag nach dem Unglück betrübte Stimmung. Der Geschäftsführer des neugegründeten Joint Venture Sonae Arauco (Nachfolger der Glunz AG), Jan Bergmann, reiste vom Meppener Firmensitz nach Beeskow, um sich persönlich über den Vorfall zu informieren. "Wir sind alle tief bestürzt", so Dörte Schurack. Die Mitarbeiter seien bereits am Sonntag von Notfall-Seelsorgern betreut worden. Man fühle sich "wie in Schockstarre". Die Mitarbeiter, die Erste Hilfe geleistet haben, werden psychologisch betreut. Die Geschäftsleitung und die Belegschaft seien mit ihren Gedanken bei den Angehörigen der verunglückten Mitarbeiter, teilt die Werksleitung mit. Die Geschäftsführung unterstütze die Ermittlungen nach ganzen Kräften, heißt es in einer Pressemitteilung.