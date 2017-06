Frau stirbt nach Badeunfall

artikel-ansicht/dg/0/

Innerhalb weniger Minuten waren Mitglieder der Wasserwacht und Schwimmmeister Frank Pyritz vor Ort. Sie bargen die Frau aus dem Wasser und brachten sie ans Ufer, wo die Rettungskräfte und der Notarzt im Rettungstransportwagen sofort mit der Wiederbelebung begannen. Diese wurde später im Schwedter Klinikum fortgesetzt.

Die Polizei befragte Zeugen vor Ort. Keiner kannte die Frau, die am Nachmittag scheinbar auch von niemandem vermisst wurde. Ihre Körpertemperatur ließ darauf schließen, dass sie schon drei bis vier Stunden im Wasser getrieben sein musste. Kontrollfahrten der Wasserwacht brachten bis zum Abend keine Ergebnisse. Nach Schließung des Freibades waren auch keine Sachen liegengeblieben.

Gegen 21 Uhr wurde die Wasserwacht an einer wilden Badestelle in der Nähe der Wolletzseeklinik fündig. Dort lagen ordentlich zusammengefaltete Bekleidungsstücke, sowie in einem Beutel der Wolletzklinik ein Schlüssel und eine Getränkeflasche. Wie sich herausstellte, gehörten sie der verunglückten Frau, die, wie Klinikleiter Günter Janz am Montag bestätigte, eine Patientin der Klinik war. "Unsere Patienten haben natürlich auch die Gelegenheit, das Klinikgelände zu verlassen und spazieren zu gehen. Dass das passiert ist, ist tragisch. Woran sie gestorben ist, wird noch untersucht."

Die 66 Jahre alte Frau kommt dem Vernehmen nach aus dem Raum Schwedt. Sie konnte trotz aller Wiederbelebungsmaßnahmen im Klinikum nicht gerettet werden. Kriminalisten der Polizei-Inspektion Uckermark ermitteln zu Umständen des Todes. Nach gegenwärtigem Erkenntnisstand ist nicht von einem Einwirken Dritter auszugehen.

Das Strandbad am Wolletzsee war an diesem heißen Sonntagnachmittag voller Leute, die trotz des Vorfalls zu keiner Zeit unbeaufsichtigt blieben. Glücklicherweise war Schwimmmeister Frank Pyritz, der schon Schichtschluss hatte, etwas länger im Strandbad geblieben, um den zweiten Schwimmmeister zu unterstützen. Wie die beiden berichteten, herrschte am Sonntagnachmittag starker anlandiger Wind.