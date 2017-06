Neuer Deich kostet acht Millionen

artikel-ansicht/dg/0/

Sonniges Hochsommerwetter herrschte am Montag beim offiziellen ersten Spatenstich zum Deichneubau in Neuzelle. Doch da nicht immer die Sonne scheint, wird auch das Wasser der Oder irgendwann wieder steigen. Damit ein solches Szenario nicht wieder solche Schäden anrichten kann wie bei der Oder-Flut 1997, baut das Land seit zehn Jahren die vor 20 Jahren sowie 2010 stark belasteten und teilweise beschädigten Deiche neu. Als letztes Teilstück ist nun der 3,1 Kilometer lange Abschnitt zwischen Ratzdorf und Eisenhüttenstadt an der Reihe. Umweltminister Jörg Vogelsänger erklärte vor Ort: "Es handelt sich hierbei um eine unstrittige Maßnahme. Wenn das Vorhaben 2020 in Gänze abgeschlossen ist, schützen der neue Deich und die entstandenen Überflutungsräume vor einem extremen Hochwasser", sagte er.

Auf Nachfrage bestätigte Vogelsänger, dass das Land bei den Planungen für mögliche Flutungspolder noch am Anfang sei. "Bei der Neuzeller Niederung sind wir in der ersten Planungsstufe. Daher wird es mindestens noch zehn Jahre dauern, bis es eventuell so weit sein könnte. Vorher sind noch zahlreiche Gespräche notwendig. Wichtig ist außerdem zu betonen, dass es sich bei einer möglichen Flutung um ein Extremereignis handeln würde, das im Schnitt nur alle zweihundert Jahre vorkommt", sagte der Umweltminister.

Noch unkonkreter seien die Planungen bei der Ziltendorfer Niederung. Hier hatten Meldungen über einen möglicherweise geplanten Flutungspolder für Unruhe gesorgt - in der Amtsverwaltung und in verschiedenen Gemeinden sahen sich die Verantwortlichen übergangen und hatten kritisiert, dass sie von den Plänen erst aus der Zeitung erfahren hätten. Darauf angesprochen erwiderte Jörg Vogelsänger: "Hier sind wir noch ganz am Anfang der Überlegungen, es gibt noch keine konkreten Planungsschritte. Ob überhaupt und welcher Bereich für eine Flutung in Frage kommen könnte, muss noch geklärt werden."

Baustart war hingegen am Montag für den neuen viereinhalb Meter hohen Deich in Neuzelle. Im kommenden Frühjahr wird der alte Schutzdamm zurückverlegt, das abgetragene Material soll dann die neue Hochwasserschutzanlage verstärken. Danach werden ein Deichverteidigungsweg errichtet, Rasen angelegt, Deichrampen und sechs Ausweichstellen eingesetzt sowie Bibergitter eingesetzt.

Durch die Deichrückverlegung werden 50 Hektar zusätzliche Überschwemmungsflächen gewonnen. Dabei wird die Deichtrasse hinter den Auwald verlegt. Der rund zehn Kilometer lange Hauptdeich schützt nach Fertigstellung des letzten Abschnitts neben Orten wie Ratzdorf, Wellmitz, Neuzelle und Lawitz auch 1900 Hektar Äcker und Wiesen vor allem der Agrargenossenschaft Neuzelle sowie über 1000 Kleingartenparzellen.

Im Jahr 2020 soll die Willi Meyer Bauunternehmen GmbH aus Falkensee das acht Millionen teure Projekt fertiggestellt haben. "Wir haben schon in Niedersachsen, Hamburg und Brandenburg Deiche saniert und gebaut. Bei den Arbeiten hier werden 80 Prozent Eigenleistung erfolgen, für die restlichen 20 Prozent konnten wir örtliche Unternehmen gewinnen", berichtet Jens-Peter Carstens, der in der Geschäftsführung des Bauunternehmens tätig ist.Täglich werden bis 15 Arbeiter der Firma vor Ort beschäftigt sein. "Es werden jeden Tag bis zu 5000 Tonnen Sand aus Vogelsang herangeschafft, das entspricht 200 Sattelschleppern." Diese werden allerdings nicht durch Neuzelle fahren, wie Bauleiter Alexander Nierste versichert. "Wir errichten eine eigene Baustraße. Diese führt vom Lawitzer Bahnübergang über einen vorhandenen Feldweg, den wir ausbauen. Auf dem Rückweg fahren die leeren Lkw dann unterhalb des Deiches entlang über die Brücke in Fürstenberg zurück."

Beim obligatorischen ersten Spatenstich dabei war auch Landrat Rolf Lindemann. "Wir freuen uns, dass dieser letzte Bauabschnitte nun vollzogen wird. Es ist wichtig, hier persönliche Interessen hinter das Gemeinwohl zu stellen. Der Deichneubau ist ein Beitrag zur Solidarität mit den Menschen an der Oder - auch unsere polnischen Nachbarn werden in dieses Schutzkonzept miteinbezogen. Wichtig ist, dass von einem möglichen Hochwasser keine Gefahr mehr für Mensch, Tier und Vermögen ausgeht", sagte der Landrat.