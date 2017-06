Lernen im Zwiebelbeet

artikel-ansicht/dg/0/

So macht Gartenarbeit Spaß: Schüler der 4b der Theodor-Fontane-Grundschule setzen im Schulgarten Steckzwiebeln in die Erde. Im Herbst können sie dann hoffentlich groß daraus ernten. © MOZ/Sandra Jütte

Der Schulgarten hat an der Theodor-Fontane-Grundschule Tradition. "Das Gelände hier haben sich früher vier Schulen geteilt", sagt Rektorin Monika Brehm und zeigt auf die 4000 Quadratmeter große, von Beeten und Bäumen gesäumte Grünfläche an der Fürstenwalder Waldstraße. "Seit der Wende sind wir aber die einzigen."

Bereits mit den Erstklässlern geht die Sachkundelehrerin jede Woche bei gutem Wetter auf die Anlage, die von der Stadt gepachtet ist. Für Kinder ist sie ein Paradies: Streuobstwiese auf der einen, Beete zum Pflanzen und Ausprobieren auf der anderen Seite. Alles ein bisschen verwildert, eine perfekte Spielwiese. Dustin Enger aus der 4b kniet gerade mit einer Schale Steckzwiebeln auf dem Boden und setzt sorgfältig Knolle für Knolle ein. Neben ihm harken einige seiner Klassenkameradinnen vergnügt das Blumenbeet, das jetzt bestückt werden soll. Ihr Lachen schallt durch den ganzen Garten. Neben Zwiebeln wachsen hier auch Kartoffeln, Kohlrabi, Tomaten und sogar Rhabarber. "Jede Klasse hat einen eigenen Platz und jeder Schüler seine feste Aufgabe", erklärt Monika Brehm. Die geernteten Früchte und Gemüsesorten werden regelmäßig weiterverarbeitet und verkostet. Und auch für Tierbeobachtungen werde der Garten genutzt, verrät die Rektorin. "Wir schauen uns etwa die Tiere an, die aus dem Winterschlaf erwachen."

Für viele Schüler ist der Unterricht im Freien ein willkommene Abwechslung. "Ich bin gerne hier, weil ich an der frischen Luft bin. Und man muss nicht so viel nachdenken", sagt der Viertklässler Leon Pikula."Die Kinder sollen hier Erfahrungen sammeln", erklärt Cornelia Petermann, die die wöchentliche Arbeitsgemeinschaft der Schule leitet. Die freiberufliche Pädagogin zeigt einen kleinen Tümpel mit einer Holzbrücke, den sie mit Schülern vor vier Jahren angelegt hat. Dahinter verbirgt sich noch ein Gemeinschaftsgarten, den private Paten bewirtschaften, den die Kinder aber mitnutzen können. Hier gibt es noch mehr zu entdecken: ein Barfußbeet "zum Fühlen", eine Kräuterecke "zum Schmecken" und sogar essbare Blüten.

Einiges zu entdecken gibt es auch im Schulgarten des katholischen Schulzentrums Bernhardinum in Fürstenwalde. Etwa 20 verschiedene Beerensorten wachsen rund um das Gelände, verrät Biologielehrer Jürgen Stroot, der sich seit 14 Jahren um die Beete kümmert. Bei ihm kann sich jeder Schüler melden, der etwas anbauen möchte. "Das geht eher in Richtung Abenteuerspielplatz." Geharkt und gegraben wird dann in den Pausen und nach der Schule.

Um den 10 mal 15 Meter großen Schulgarten der Sonnengrundschule kümmert sich ebenfalls eine Schüler-AG. "Interesse ist bei einigen Kindern da", sagt Schulleiterin Christine Wendt. Unterstützung gebe es auch vom Kleingartenverein Spreeufer. Gerade für Kinder ohne eigenen Garten zu Hause sei so eine Anlage eine tolle Sache.