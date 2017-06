EM-Fahrer begeistert von super Strecke

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Am Ende waren alle (fast) rundum zufrieden: Motorsport-Verantwortliche, der Gastgeberverein MC Schwedt um Eddy Schulz und vor allem die weit mehr als 100 Fahrer. In den Müllerbergen bei Blumenhagen hatte es am Sonntag großartige Motocross-EM-Läufe gegeben.

Mit charmantem Lächeln, aber sichtlich entkräftet von den zwei harten Rennen reckte die Dänin Sara Andersen am Sonntag gegen 17 Uhr ihren großen Siegerpokal in die Sonne und bekam anerkennenden Beifall der Konkurrentinnen und der noch verbliebenen Zuschauer. Die hatten seit dem Mittag - und zuvor schon bei Läufen zur Landesmeisterschaft der Open-Klasse, bei denen der Templiner Kilian Ramm den fünften Gesamtrang belegte - bei purem Sonnenschein und Temperaturen bis zu 25 Grad großen Sport geboten. Rennsprecher Hartmut Kunkel aus Parmen führte gewohnt professionell und mit großem Engagement durch den Motorsport-Nachmittag.

Nachwuchsfahrer aus immerhin 15 Nationen maßen ihr Können in den Klassen 65 und 85 ccm. Bei den 85ern lieferten sich Kay de Wolf aus den Niederlanden und Jett Lawrence aus Australien zwei hochbrisante Spitzenduelle. Während der Fahrer aus "Down Under" den ersten Umlauf für sich entschied, dominierte der Holländer im zweiten und sicherte sich den Tagessieg.

Mit im Feld war auch der Sprössling einer Motocross-Legende: Liam Everts aus Belgien versucht, in die riesigen Fußstapfen seines Vaters Stefan zu treten, der immerhin zehnfacher Weltmeister war und nun in Blumenhagen an der Strecke seinem Filius die Daumen drückte. Eine Top-10- Platzierung hatte er für ihn als Wunschziel ausgegeben. Liam schaffte das nicht ganz: Als Achter des ersten Rennens kam er in der Tagesgesamtwertung letztlich auf Rang 12. Achter wurde mit Nico Greutmann aus Kreuzlingen der beste Deutsche.

Auch bei den Allerjüngsten gab es einen niederländischen Erfolg: Ivano van Erp gewann in der 65-ccm-Klasse vor den beiden Dänen Mads Sorensen und Nicolai Skovbjerg. Hier kam der beste Deutsche auf Rang 20.

Eine Dänin stand mit Sara Andersen auch bei den "Ladies" ganz oben. Ein stolzer Eddy Schulz überreichte ihr den großen Siegerpokal. Die Nächstplatzierte in der aktuellen EM-Wertung, Emelie Dahl aus Schweden, würdigte im kurzen Interview noch einmal die tollen Rennbedingungen: "Ich bin sehr gern auf dieser Strecke gefahren, die schwierig, aber sehr schön ist."

Eines muss sich der mehr als rührige Gastgeber MC Schwedt, der mit seinen unzähligen Helfern wieder für Top-Bedingungen sorgte, allerdings wohl eingestehen: Die Zeiten mit Tausenden Motorsport-Begeisterten an der Strecke sind wohl Geschichte. Hochkarätiger Sport allein genügt offenbar nicht mehr, um in die Müllerberge zu pilgern. Lag es vielleicht auch daran, dass bei solchen EM-Rennen freilich der lokale Bezug fehlt, keine einheimischen Fahrer anzufeuern sind? Sei's drum: Schwedt wird ganz sicher auch weiter spektakulären Motocross anbieten wollen!