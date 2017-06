Rheinsberger Quartett schindet sich

artikel-ansicht/dg/0/

Rheinsberg (RA) "Wir wollen nicht nur mitfahren, sondern am Ende auch auf dem Treppchen stehen", sagt Sebastian Boehlke. Der 34-Jährige trifft sich seit sechs Wochen jeden Mittwoch mit noch drei jungen Männern aus Rheinsberg, um auf dem einheimischen Grienericksee zu trainieren. Dabei geht es um die Teilnahme bei "Rudern gegen Krebs", eine Benefizregatta, die am 8. Juli auf dem Ruppiner See stattfinden wird.

Mit dabei ist auch Mathias Schulz, den Sebastian Boehlke, René Wagner (37), Lars Müther (45) und Olaf Breetz (51) als Trainer gewonnen haben. Schulz gehört wie Lars Müther dem Rheinsberger Ruderverein an und wird am 8. Juli in einem anderen Boot um den Sieg kämpfen. Während Sebastian Boehlke und auch René Wagner schon mal als Schüler oder Jugendliche in einem Ruderboot gesessen haben, ist Olaf Breetz ein Ruderneuling.

"Die Idee, beim Rudern gegen Krebs mitzumachen, entstand vor wenigen Wochen aus einer Bierlaune heraus", berichtet Boehlke. "Wir saßen damals in der Gaststätte zum Jungen Fritz und beim Gespräch über dies und das, kamen wir auch auf den Ruderwettbewerb zu sprechen." Auch der Wirt Lutz Rottke kannte den Wettbewerb und zeigte sich von der Idee, daran teilzunehmen, begeistert. Er schlug vor, dass er das Startgeld sponsert, aber andere rudern müssten. Das war ein Angebot, auf das die Tischrunde spontan einging. Doch als es konkret wurde, gab es doch Bedenken. Vor allem die Ansage, dass die Bootsbesatzung auch trainieren müsste und man sich einmal in der Woche treffen sollte, führte zu Absagen. "Doch jetzt steht die Crew fest", freut sich Rottke, der den Startern T-Shirts und Hosen mit dem Namensaufdruck seiner Gaststätte überreichte.

Nach einem Fototermin ging es bei sommerlichen Temperaturen hinaus auf den See, der bereits viele sportliche Wettbewerbe erlebt hat. Matthias Schulz, der das Boot steuern durfte, war mit der Leistung seiner Männer zufrieden. "Sie sind sehr ehrgeizig und wollen unbedingt gewinnen", lobt er den Trainingsfleiß der Männer. Immerhin: Christian Boehlke gehörte bis zur sechsten Klasse dem Rheinsberger Ruderverein an. Doch dann folgte eine Pause, die 25 Jahre dauerte.

Dass es bei "Rudern gegen Krebs" weniger um den Sieg, sondern um den guten Zweck geht, ist den Vieren bewusst. "Mit unserer Teilnahme wollen wir vor allem das Anliegen unterstützen", erklärt Lutz Rottke. Er und die Starter freuen sich, dass sie dabei vom Ruderverein toll unterstützt werden, indem ihnen ein super Boot für das Training zur Verfügung steht.