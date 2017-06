Wechsel in der Panketaler SPD

artikel-ansicht/dg/0/

Panketal (MOZ) Maximilian Wonke ist neuer Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Panketal. Der dreißigjährige Vater von Zwillingen und Ortsvorsteher von Zepernick wurde auf der Mitgliederversammlung der SPD in sein Amt gewählt. Zuvor dankten die Panketaler Sozialdemokraten dem bisherigen Vorsitzenden Richard Specht für seine Arbeit in den vergangenen drei Jahren. Specht gab sein Amt aus familiären Gründen ab.

Neben der organisatorischen Stärkung des Ortsvereins will sich Maximilian Wonke insbesondere für eine generationenübergreifende, familienfreundliche Politik in seinem Heimatort einsetzen. Familienfreundlichkeit bedeute, die Interessen von Jung und Alt zu berücksichtigen, so der Agrarökonom.

Stellvertretende Vorsitzende wurde die Juristin Bettina Budnik. Sie ist mit der Politik im Ort als sachkundige Einwohnerin im Sozialausschuss gut vertraut. Komplettiert wird der Vorstand durch die Wahl von Thomas Schmidt zum Beisitzer. Er engagierte sich bis zu seinem beruflichen Wechsel in die USA in der Jugendarbeit in Zepernick. Nach seiner Rückkehr will er nun die SPD mit seinen Erfahrungs- und Ideenreichtum unterstützen. Als einer der ersten gratulierte der SPD-Bundestagskandidat Stephen Ruebsam dem neuen Vorstand.

Information unter www.spd-panketal.de